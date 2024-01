Rollerfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Alsbach-Hähnlein (dpa/lhe) - Eine 67-jährige Rollerfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall in Alsbach-Hähnlein (Landkreis Darmstadt-Dieburg) am Mittwoch schwer verletzt worden. Sie sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Ersten Erkenntnissen zufolge hat eine 41-jährige Autofahrerin die aus der Gegenrichtung kommende Rollerfahrerin beim Abbiegen übersehen, sodass es zum Zusammenstoß kam.