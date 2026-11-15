Verfolgungsfahrt

Rote Ampel, fast ein Crash - Autofahrer flüchtet vor Polizei

Falsches Kennzeichen, kein Führerschein und mutmaßlich unter Drogen am Steuer: Ein 26-Jähriger rast der Polizei davon. Was ihm jetzt droht.

Die Polizei hat den flüchtigen Autofahrer verfolgt und festgenommen. (Symbolbild) Foto: Sina Schuldt/dpa
Die Polizei hat den flüchtigen Autofahrer verfolgt und festgenommen. (Symbolbild)

Reutlingen (dpa/lsw) - Ein 26 Jahre alter Autofahrer hat sich in Reutlingen einer Polizeikontrolle entzogen und ist mit seinem Wagen geflüchtet. Nach Angaben der Polizei soll der Mann keinen gültigen Führerschein besitzen. Verletzt wurde bei der gefährlichen Verfolgungsfahrt niemand.

Demnach fiel das Auto des 26-Jährigen am Samstag einer zivilen Streife auf der Bundesstraße 28 auf, weil dessen Kennzeichen nicht zum Wagen gehörte. Als die Beamten den Fahrer kontrollieren wollten, missachtete dieser die Anhaltesignale und gab Gas, wie es hieß. Bei seiner Flucht beschädigte er laut Polizei zwei Leitpfosten und fuhr über eine rote Ampel. 

Dabei soll der Mann mit seinem Auto beinahe mit einem von links kommenden Wagen zusammengestoßen sein. Kurz darauf stellte der 26-Jährige sein nicht mehr fahrbereites Auto ab und flüchtete zu Fuß. Ein Polizist nahm die Verfolgung auf und fasste den Mann kurze Zeit später.

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Ersten Erkenntnissen zufolge könnte der Mann unter Drogeneinfluss am Steuer gesessen haben. Er musste deshalb eine Blutprobe abgeben. Danach wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen. An seinem Wagen entstand ein Schaden von rund 6.000 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen.

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