Rückgabe von Kulturgut an australische Gemeinschaft

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In einer feierlichen Zeremonie wird am Donnerstag in Frankfurt Kulturgut an eine australische Gemeinschaft zurückgegeben. Mitglieder der Aborigines-Gemeinschaft Warlpiri reisen dazu an, wie die Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung mitteilte. Es geht um eine private Sammlung des Forschers Irenäus Eibl-Eibesfeldt, dessen Sohn nun die Übergabe vollziehen wird.