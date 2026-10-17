Rückraumspieler Enderleit verlängert in Melsungen
Nikolaj Enderleit hat seinen Vertrag bei der MT Melsungen verlängert. Der Däne bleibt bis zum Sommer 2029 bei den Nordhessen.
Melsungen (dpa/lhe) - Handball-Bundesligist MT Melsungen hat den Vertrag mit Nikolaj Enderleit verlängert. Der dänische Rückraumspieler bleibt den Nordhessen bis Sommer 2029 erhalten, wie der Verein mitteilte. «Ich wollte unbedingt bleiben, fühle mich hier glücklich und möchte gerne weiterhin Teil dieses spannenden Projekts sein», sagte der 29-Jährige. Er sei gespannt, wie es mit dem neuen Coach Jaron Siewert weitergehe.
MT-Sportvorstand Jesper Larsson sieht in Enderleit einen wichtigen Baustein für die weitere Entwicklung der Mannschaft. Er passe gut in Siewerts System. «Nikolaj bringt einiges an Schnelligkeit und Beweglichkeit mit. Genau das sind Eigenschaften, die wir in unserem Spiel brauchen und die gut zu dem passen, was wir aufbauen wollen», sagte er.
Enderleit, der gerade erst nach monatelanger Verletzungspause sein Comeback feierte, trägt seit der Saison 2024/25 das MT-Trikot. Bisher bestritt der Linkshänder 66 Pflichtspiele und erzielte dabei 192 Tore.