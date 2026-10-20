Handball

Persson wechselt nach Melsungen - Kristopans verlässt MT

Erik Persson kommt im Sommer nach Melsungen und soll künftig mit Nikolaj Enderleit den rechten Rückraum bilden. Für Dainis Kristopans ist dagegen nach der Saison Schluss.

Wechselt innerhalb der Bundesliga: Erik Persson. (Archivbild) Foto: Tom Weller/dpa
Wechselt innerhalb der Bundesliga: Erik Persson. (Archivbild)

Melsungen (dpa) - Die MT Melsungen verpflichtet Erik Persson vom Bundesliga-Konkurrenten Frisch Auf Göppingen. Der 28 Jahre alte Schwede kommt im Sommer ablösefrei und erhält einen Vertrag bis Juni 2029, wie der Champions-League-Teilnehmer mitteilte. Gemeinsam mit Nikolaj Enderleit, dessen Arbeitspapier erst kürzlich verlängert worden war, bildet Persson künftig das Duo im rechten Rückraum. «Erik erfüllt genau unser Anforderungsprofil für die Position», sagte Sportvorstand Jesper Larsson. 

Dainis Kristopans wird die MT nach dieser Saison dagegen verlassen. Der Vertrag des derzeit verletzten lettischen Rückraumspielers wird nicht verlängert, hieß es weiter.

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