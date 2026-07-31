Durchfallerkrankungen

Rückruf in zehn Bundesländern: Bakterien in Salami entdeckt

Wer bei Lidl Rindersalami mit einem bestimmten Mindesthaltbarkeitsdatum gekauft hat, sollte sie nicht essen – sie könnte Durchfall auslösen. Welche Produkte genau betroffen sind.

Eine Firma aus dem Ruhrgebiet warnt vor dem Verzehr ihrer Rindersalami. Bakterien könnten schwere Durchfallerkrankungen auslösen. Verkauft wird das Produkt beim Discounter Lidl. (Symbolfoto) Foto: Sina Schuldt/dpa
Eine Firma aus dem Ruhrgebiet warnt vor dem Verzehr ihrer Rindersalami. Bakterien könnten schwere Durchfallerkrankungen auslösen. Verkauft wird das Produkt beim Discounter Lidl. (Symbolfoto)

Oer-Erkenschwick (dpa) - Der Lebensmittel-Discounter Lidl ruft in zehn Bundesländern Packungen mit Rindersalami zurück. Grund ist der Nachweis von Bakterien, die Durchfallerkrankungen auslösen können. Betroffen ist die «Dulano Delikatess Edel Salami Rind, 100 Gramm» des Herstellers Gustoland aus Oer-Erkenschwick, wie die Internetseite lebensmittelwarnung.de mitteilte. 

Kunden, die das Produkt mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 10.08.2026 und dem Identitätskennzeichen DE EV 42 gekauft haben, sollen die Wurst nicht essen und können die Packung in den betroffenen Märkten in Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein zurückgeben. Der Kaufpreis wird erstattet.

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