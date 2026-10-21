Rund 1,3 Millionen unversteuerte Zigaretten beschlagnahmt

Frankfurt/Main/Rodgau (dpa/lhe) - Rund 1,3 Millionen unversteuerte Zigaretten haben Zollfahnder bei einer Fahrzeugkontrolle nahe Rodgau sichergestellt. Auf dem Autobahn-Rastplatz Weißkirchen kontrollierten sie bereits in der vergangenen Woche das Fahrzeug mit einer Großröntgenanlage, wie das Zollfahndungsamt nun mitteilte. Dabei entdeckten die Beamten demnach die Schmuggelware in der legalen Ladung.

«Die Zöllnerinnen und Zöllner staunten nicht schlecht, als sie zwischen legal transportierter Ware auf rund 1,3 Millionen geschmuggelte Zigaretten verschiedener Marken stießen, und alarmierten sofort die Frankfurter Zollfahndung», sagte Carina Orth, Sprecherin des Frankfurter Zollfahndungsamts.

Sechsstelliger Steuerschaden

Durch den Schmuggel sei ein Steuerschaden von mehr als 270.000 Euro entstanden. Ziel der Sendung sei Großbritannien gewesen. Gegen den 51 Jahre alten Fahrer des Lkw werde wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung ermittelt.

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