Rund 1,3 Millionen unversteuerte Zigaretten beschlagnahmt
Bei einer Fahrzeugkontrolle auf einem Rastplatz nahe Rodgau entdecken Zollfahnder Schmuggelware in einem Lastwagen. Nun laufen die Ermittlungen.
Frankfurt/Main/Rodgau (dpa/lhe) - Rund 1,3 Millionen unversteuerte Zigaretten haben Zollfahnder bei einer Fahrzeugkontrolle nahe Rodgau sichergestellt. Auf dem Autobahn-Rastplatz Weißkirchen kontrollierten sie bereits in der vergangenen Woche das Fahrzeug mit einer Großröntgenanlage, wie das Zollfahndungsamt nun mitteilte. Dabei entdeckten die Beamten demnach die Schmuggelware in der legalen Ladung.
«Die Zöllnerinnen und Zöllner staunten nicht schlecht, als sie zwischen legal transportierter Ware auf rund 1,3 Millionen geschmuggelte Zigaretten verschiedener Marken stießen, und alarmierten sofort die Frankfurter Zollfahndung», sagte Carina Orth, Sprecherin des Frankfurter Zollfahndungsamts.
Sechsstelliger Steuerschaden
Durch den Schmuggel sei ein Steuerschaden von mehr als 270.000 Euro entstanden. Ziel der Sendung sei Großbritannien gewesen. Gegen den 51 Jahre alten Fahrer des Lkw werde wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung ermittelt.
Zigaretten und andere Tabakwaren unterliegen in Deutschland der Tabaksteuer, so das Zollfahndungsamt. Die ordnungsgemäße Versteuerung sei am deutschen Steuerzeichen erkennbar.