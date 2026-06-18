Schmuggler-Bande

Fund in Lagerhalle - Hunderttausende unversteuerte Vapes

Zollfahnder entdecken in einer Lagerhalle Hunderttausende illegaler Vapes, die zudem unversteuert sind. Der Kopf der Schmuggelbande wird am Flughafen gefasst.

Zollfahnder fanden Hunderttausende unversteuerte sowie nicht in Deutschland zugelassene Vapes. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Zollfahnder fanden Hunderttausende unversteuerte sowie nicht in Deutschland zugelassene Vapes. (Symbolbild)

Frankfurt/Darmstadt (dpa/lhe) - Zollfahnder haben in einer Lagerhalle in Heusenstamm (Kreis Offenbach) mehrere Hunderttausend unversteuerte sowie in Deutschland nicht zugelassene Vapes sichergestellt. Die Anzahl sei so groß gewesen, «dass die vollgepackten Kisten ganze 56 Europaletten zum Abtransport füllten», sagte die Sprecherin des Zollfahndungsamts Frankfurt, Carina Orth. Der Steuerschaden werde auf mindestens 1,8 Millionen Euro geschätzt.

Bei der Aktion am Sonntag fanden die Ermittler zudem gefälschte Arzneimittel und Markenfälschungen. Außerdem wurden bei weiteren Durchsuchungen in Dreieich rund 170.000 Euro Bargeld, Gold und Schmuck im Wert von rund 150.000 Euro sowie weitere Beweismittel entdeckt. 

Hauptverdächtiger an Flughafen gefasst - Jetzt in U-Haft

Gegen den mutmaßlichen Kopf der Schmugglergruppe wurde am Frankfurter Flughafen ein Haftbefehl vor dessen Ausreise in die Vereinigten Arabischen Emirate vollstreckt, wie die Staatsanwaltschaft Darmstadt und Zollfahndung Frankfurt gemeinsam mitteilten. Der 35-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft.

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Ihm und vier weiteren Tatverdächtigen wird der «bandenmäßige Einfuhrschmuggel von sowie der unerlaubte bandenmäßige Handel mit unversteuerten Zigaretten und Einweg-E-Zigaretten und somit Steuerhehlerei vorgeworfen».

Weiterer Fall an dänischer Grenze im Herbst 2025

Vapes sind E-Zigaretten, die Dampf erzeugen, der inhaliert wird und etwa nach Früchten oder Menthol schmeckt. «In Deutschland sind Einweg-Vapes mit zwei Millilitern nikotinhaltigem Liquid erlaubt. Dies ist in etwa mit dem Konsum von zwei Schachteln herkömmlicher Zigaretten vergleichbar», sagte Orth. Die in Heusenstamm sichergestellten E-Zigaretten würden die zugelassene Höchstmenge jedoch um das Vielfache überschreiten und seien zudem nicht versteuert gewesen.

Laut den Angaben wurden bereits im Oktober 2025 in Zusammenarbeit mit dänischen Strafverfolgungsbehörden 35.000 Stück geschmuggelte Vapes an einem Autobahn-Grenzübergang von Deutschland nach Dänemark sichergestellt. Auch diese wurden demnach der Bande zugeordnet. «Der verursachte Steuerschaden lag hier bei rund 1,6 Millionen Euro», hieß es.

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