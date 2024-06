Rund 30 Häuser durch Unwetter beschädigt

Kirtorf (dpa) - Rund 30 Häuser sind in Kirtorf im hessischen Vogelsbergkreis durch ein Unwetter beschädigt worden. Unter anderem seien am Dienstag Bäume umgefallen und mehrere Dächer abgedeckt worden, wie eine Polizeisprecherin am Mittwochmorgen mitteilte. Dabei seien keine Menschen verletzt worden. Eine Schadenshöhe sei bislang nicht bekannt.