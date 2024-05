Rund drei Millionen Euro Schaden bei Brand in Lagerhalle

Bad Soden-Salmünster (dpa/lhe) - Ein Schaden in Höhe von rund drei Millionen Euro ist nach Schätzungen der Polizei bei einem Lagerhallenbrand in Bad Soden-Salmünster (Main-Kinzig-Kreis) entstanden. Das Feuer brach in der Nacht zu Mittwoch bei einem Großhandel für Seidenblumen, Gartenmöbel und Dekoartikel aus, wie die Polizei mitteilte. Warum es zu dem Brand gekommen sei, sei noch unklar. Nach aktuellem Stand sei niemand verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Rund 140 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren laut Mitteilung am Mittwochmorgen noch im Einsatz.