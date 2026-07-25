Verkehr

S-Bahn in Offenbach bleibt Baustelle

Gerüste und Absperrungen prägen das Bild an den Bahnsteigen in Offenbach. Wie lange das so bleiben wird, sagt die Deutsche Bahn nicht.

Wann die Bauarbeiten abgeschlossen sein werden, ist weiterhin offen. Foto: Jennifer Brückner/dpa
Wann die Bauarbeiten abgeschlossen sein werden, ist weiterhin offen.

Offenbach (dpa/lhe) - Seit mehr als einem Jahr sind drei Offenbacher S-Bahn-Haltestellen Baustellen - und dies wird vorerst auch so bleiben. Zur Frage, wann die Arbeiten abgeschlossen sein werden, lasse sich derzeit keine Aussage treffen, teilt die Deutsche Bahn auf Anfrage mit. Das Jahr 2026 würden sie jedenfalls noch andauern.

Die DB installiert unter anderem einen neuen Brandschutz, dafür waren die Stationen und die Strecke Richtung Frankfurt vergangenes Jahr bereits wochenlang ganz gesperrt. Restarbeiten würden bis Jahresende 2025 erledigt, hieß es damals. Auch die Frankfurter Station Mühlberg wurde einbezogen. 

Das Bild an den Offenbacher Haltestellen Kaiserlei, Ledermuseum und Marktplatz ist allerdings noch immer von Gerüsten und Absperrungen geprägt. Am Marktplatz funktioniert eine Rolltreppe nicht. 

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Neben dem Brandschutz wird laut DB auch an den Lautsprechern gearbeitet, um deutlichere Ansagen zu ermöglichen. Da die Arbeiten mit Auswirkung auf den Zugverkehr nachts, am Wochenende und in den Ferienzeiten stattfänden, um die Mobilität bestmöglich zu gewährleisten, sei nur ein geringes Bauvolumen möglich.

Mitarbeiter rund um die Uhr vor Ort

Da auch die Arbeiten für den Brandschutz noch laufen, setzt die DB zusätzliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ein, die rund um die Uhr vor Ort sind und vielen Fahrgästen aufgefallen sind - es handelt sich den Angaben zufolge um Brandwachen und Evakuierungshelfer. 

«Die Deutsche Bahn arbeitet mit Hochdruck daran, die Stationen im Offenbacher S-Bahn-Tunnel umfassend zu modernisieren», erklärt das Unternehmen. «Bauzwischenzustände» ließen sich während der Umsetzung eines Projekts dieser Größenordnung leider nicht vollständig vermeiden.

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