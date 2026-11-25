Frankfurt/Offenbach (dpa/lhe) - Die S-Bahn-Strecke in den Osten von Frankfurt wird im kommenden Jahr erneut für Bauarbeiten wochenlang gesperrt. Grund sind unter anderem ausstehende Arbeiten an den Brandschutzanlagen im Offenbacher City-Tunnel, teilt die Deutsche Bahn mit. Längere Vollsperrungen gibt es in den Sommer- und Herbstferien, weitere Arbeiten sollen nachts stattfinden.

Ab dem 11. Juni bis zum 1. November 2027 sind folgende Sperrungen geplant:

In den Schulferien vom 25. Juni bis 9. August sowie vom 1. bis 18. Oktober, 5 Uhr wird der Tunnel zwischen Frankfurt-Mühlberg und Offenbach-Marktplatz vollständig gesperrt - insgesamt acht Wochen lang

Vom 11. Juni bis zum 24. Juni, vom 9. August bis zum 1. Oktober sowie vom 18. Oktober bis zum 1. November wird nachts zwischen 21 Uhr und 5 Uhr ein Gleis gesperrt.

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Neben dem Brandschutz gehe es auch um die Beleuchtung des Tunnels sowie die Modernisierung der Stationen, sagte Stefan Schwinn, Leiter Personenbahnhöfe Mitte der DB InfraGO AG. Die Arbeiten sollen bis Ende 2027 abgeschlossen sein. Die Arbeiten zur Gestaltung der Stationen könnten sich bis 2028 hinziehen.

Foto: Jennifer Brückner/dpa Gerüste und Absperrungen stehen schon länger an den Offenbacher Tunnel-Stationen. (Archivbild)

Wegen der Arbeiten waren die Offenbacher Tunnel-Stationen und die Strecke Richtung Frankfurt vergangenes Jahr bereits wochenlang gesperrt. Dabei wurden auch Schienen und Weichen erneuert. An den Stationen stehen seitdem Gerüste, Absperrungen und Container. Diese könnten erst zum Ende der Arbeiten abgebaut werden, sagte Schwinn. Denn nachts, wenn keine S-Bahnen fahren, werde weitergebaut.

Informationen zum Ersatzverkehr werde es voraussichtlich im März 2027 geben, erklärte die DB. Wie in der Vergangenheit sollen Ersatzbusse fahren sowie Züge über den Offenbacher Hauptbahnhof umgeleitet werden.

Bisherige Planung «zu optimistisch»

Die Bahn baut moderne Hochdruckwassernebelanlagen ein, die in dem Bereich bisher noch nicht verbaut worden seien, sagte Schwinn. Ursprünglich sollten die Arbeiten Ende 2025 fertig sein. Dies sei zu optimistisch gewesen, räumte Schwinn ein.