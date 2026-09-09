Bundesratsinitiative

Sabotageschutz: Hessen schlägt neuen Straftatbestand vor

Hessens Justizminister macht sich für strengere Gesetze zum Schutz etwa der Strom- und Wasserversorgung stark. Schon das Ausspähen oder unbefugte Eindringen sollte demnach künftig strafbar sein.

Die Sorge vor weiteren Sabotageakten bleibt auch in Hessen bestehen. (Symbolbild) Foto: Michael Brandt/dpa
Die Sorge vor weiteren Sabotageakten bleibt auch in Hessen bestehen. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa) - Angesichts der jüngsten Sabotageakte macht sich Hessens Justizminister Christian Heinz (CDU) für eine Verschärfung des Strafrechts stark, um kritische Infrastruktur in Deutschland besser zu schützen. «Derzeit können diejenigen, die Orte der kritischen Infrastruktur ausspähen, unbefugt betreten oder gar mit einer Drohne überfliegen, regelmäßig erst dann strafrechtlich belangt werden, wenn bereits ein Schaden entstanden ist», erläuterte er. 

«Der Schutz von Umspannwerken, Flughäfen und Rechenzentren muss aber früher ansetzen», sagte Heinz und kündigte eine Bundesratsinitiative an. Zunächst hatten mehrere Medien über die Pläne des Ministers berichtet. 

Attacke auf Strommasten machte Schlagzeilen

Unter kritischer Infrastruktur versteht man all jene Bereiche, deren Beeinträchtigung oder Ausfall zu Versorgungsengpässen, Störungen der öffentlichen Sicherheit und weiteren dramatischen Folgen führen kann. Dazu gehören beispielsweise Energie, Informationstechnik, Transport, Verkehr, Gesundheit und Trinkwasser. Erst diese Woche hatte die Polizei einen Mann gefasst, der mit selbstgebauten Raketen die Energieversorgung in Brandenburg, Sachsen und NRW angegriffen haben soll.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Heinz: Strafverfolgung sollte auch ohne Anzeige möglich sein

Heinz schlägt den neuen Straftatbestand des «gemeinschädlichen Hausfriedensbruches» vor, der das unbefugte Eindringen und Aufhalten in geschützten Anlagen sowie den nicht genehmigten Überflug mit Drohnen oder anderen unbemannten Luftfahrzeugen darüber unter Strafe stellen soll. 

«Wir dürfen nicht warten, bis Leitungen gekappt oder Drohnen explodieren und somit Menschen gefährdet werden», erläuterte der Minister. «Wer unsere kritische Infrastruktur angreifen will und sie dazu allein nur ausspäht, muss schon mit Konsequenzen rechnen.» Anders als beim klassischen Hausfriedensbruch sollten die Strafverfolgungsbehörden auch ohne Strafantrag der Betroffenen tätig werden können.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Politikerbeleidigung: Justizminister für Paragrafenänderung
Justizministerkonferenz

Politikerbeleidigung: Justizminister für Paragrafenänderung

Hessens Justizminister Heinz will den Schutz von Politikern vor Beleidigungen im Strafgesetzbuch künftig auf Kommunalpolitiker begrenzen. Warum er diese Gruppe besonders schützen möchte.

10.06.2026

Asyl in Ungarn für von Polen gesuchten Ex-Minister
Korruptionsverdacht

Asyl in Ungarn für von Polen gesuchten Ex-Minister

Korruptionsverdacht, Millionenbeträge und Spionagesoftware: Warum sucht ein früherer Justizminister aus Polen Schutz in Ungarn? Was hinter dem Fall Ziobro steckt.

12.01.2026

Hessen will Kinder besser vor häuslicher Gewalt schützen
Kriminalität in der Familie

Hessen will Kinder besser vor häuslicher Gewalt schützen

Geschlagen, vergewaltigt, getötet – die Zahlen häuslicher Gewalt erschrecken. Meist sind Frauen und Kinder die Opfer. Wie will Hessen ihnen mehr helfen?

07.01.2026

Opferschutz

Hessen bringt Bundesratsinitiative zur Fußfessel auf den Weg

Fußfesseln für Frauenschläger: Das Land kündigt seit längerem ein härteres Vorgehen gegen häusliche Gewalt an. Bei der Vorstellung einer Bundesratsinitiative verweist der Justizminister auf Spanien.

15.08.2024

Extremismus

Justizminister wollen Sportler vor Hass und Hetze schützen

Menschenverachtende Parolen gibt es in Stadien immer wieder. Die Justizminister wollen Sportlerinnen, Sportlern und anderen den Rücken stärken.

06.06.2024