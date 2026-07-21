Kriminalität

Sachschaden nach Explosion an Kiosk

Ein lauter Knall, Feuerschein und ein zerstörter Kiosk: Wer steckt hinter der nächtlichen Explosion in Obertshausen? Die Polizei sucht Hinweise.

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. (Symbolbild)

Obertshausen (dpa/lhe) - Unbekannte haben in der Nacht einen Kiosk im Landkreis Offenbach mit Sprengstoff beschädigt. Zeugen hörten nach Angaben der Polizei gegen 3.30 Uhr mindestens einen lauten Knall und sahen Feuerschein. Einsatzkräfte stellten anschließend fest, dass der Eingangsbereich des Gebäudes in Obertshausen erheblich beschädigt worden war. Der Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei ermittelt.

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