Säugling muss nach Brand zur Beobachtung in Klinik

Stuttgart (dpa/lsw) - Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Stuttgart hat sich ein Mann auf den Balkon gerettet - und ist dann per Drehleiter in Sicherheit gebracht worden. Ein weiterer Bewohner habe bei Löschversuchen Rauch eingeatmet, teilte die Feuerwehr weiter mit. Er und ein Baby aus dem Haus seien deshalb zur Beobachtung in eine Klinik gebracht worden. Eine Katze haben die Einsatzkräfte unverletzt aus dem Dachgeschoss gerettet.