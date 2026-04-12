Feuer in Mehrfamilienhaus

Säugling muss nach Brand zur Beobachtung in Klinik

In Stuttgart brennen in einem Mehrfamilienhaus Reifen. Die Einsatzkräfte können das Feuer schnell löschen - und retten auch einen Vierbeiner.

Die Feuerwehr rettete in Stuttgart Bewohner und eine Katze. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Feuerwehr rettete in Stuttgart Bewohner und eine Katze. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Stuttgart hat sich ein Mann auf den Balkon gerettet - und ist dann per Drehleiter in Sicherheit gebracht worden. Ein weiterer Bewohner habe bei Löschversuchen Rauch eingeatmet, teilte die Feuerwehr weiter mit. Er und ein Baby aus dem Haus seien deshalb zur Beobachtung in eine Klinik gebracht worden. Eine Katze haben die Einsatzkräfte unverletzt aus dem Dachgeschoss gerettet. 

Als die Feuerwehr am Sonntagabend eintraf, kam starker Rauch aus den Fenstern. Den Brand in einem Kellerraum konnten die Einsatzkräfte demnach binnen weniger Minuten löschen. Dort haben Reifen gebrannt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Brandursache werde noch ermittelt. Die Wohnungen sind nach Angaben der Feuerwehr weiterhin bewohnbar - das Treppenhaus wurde mit einem Lüfter vom Brandrauch befreit.

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