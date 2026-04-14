Wetter

Saharastaub in der Luft - Gibt es im Südwesten Blutregen?

Autobesitzer aufgepasst: In einem Teil Baden-Württembergs kann am Dienstagmorgen Blutregen fallen. Wie entsteht das Wetterphänomen? Und wie geht es in den nächsten Tagen weiter?

So heftig dürfte der Blutregen im Südwesten am Dienstag nicht ausfallen. (Archivbild) Foto: Marijan Murat/dpa/dpa-tmn
So heftig dürfte der Blutregen im Südwesten am Dienstag nicht ausfallen. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Autobesitzer in Teilen von Baden-Württemberg droht möglicherweise in den nächsten Tagen ein Besuch in der Waschstraße. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) liegt derzeit eine hohe Konzentration von Saharastaub in der Luft, der in den Südwesten geweht wird. Trifft dieser Staub auf Regen, kann er als sogenannter Blutregen zu Boden gelangen und eine rötliche Schicht hinterlassen.

Vor allem in einer Region im Südwesten kann es am Dienstag nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes zu einem leichten Blutregen kommen. Am Dienstagmorgen könne der Staub im Nordosten Baden-Württembergs vom Regen ausgewaschen werden, sagte ein Meteorologe. Eine millimeterdicke Staubschicht sei aber eher unwahrscheinlich. Die stärkste Staubkonzentration falle nicht mit dem Niederschlag zusammen, so der Experte. Der Staub verlagere sich am Dienstag weitgehend nach Bayern. 

Freundliches Frühlingswetter ab Mittwoch

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Ansonsten startet der Dienstag im Südwesten weitgehend bewölkt, erst am Nachmittag kann die Wolkendecke vom Rheintal her auflockern. Die Temperaturen bleiben weiter eher kühl: zwischen 9 Grad im Bergland und 16 Grad in der Kurpfalz sind drin. 

Am Mittwoch und Donnerstag kehrt laut dem Meteorologen dann freundliches Frühlingswetter in den Südwesten zurück. An beiden Tagen zeigt sich die Sonne landesweit häufig und die Temperaturen klettern am Mittwoch auf bis zu 20 Grad und am Donnerstag auf bis zu 22 Grad. 

Auch am Freitag und Samstag hält das schöne Frühlingswetter an. Am Sonntag deutet sich dem Experten zufolge dann wieder eine Kaltfront an - inklusive nassem Intermezzo.

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