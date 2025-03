Frühlingswetter im Südwesten in Sicht

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Menschen in Baden-Württemberg können sich freuen: Ob ein Kaffee auf der Terrasse, ein Eis in der Innenstadt oder ein Spaziergang im Park - all das sollte im Laufe der kommenden Woche bei reichlich Sonnenschein und angenehmen Temperaturen möglich sein. Die Temperaturen steigen in den nächsten Tagen kontinuierlich, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte. Dazu werde viel Sonnenscheinen erwartet.