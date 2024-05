Sattelzug reißt bei Wendemanöver an Raststätte Mauer ein

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein Sattelzugfahrer hat bei einem missglückten Wendemanöver an einer Raststätte einen Schaden von rund 10.000 Euro angerichtet. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein Zeuge am frühen Dienstagmorgen durch einen lauten Knall auf den Sattelzug aufmerksam: Dieser sei mit seiner hinteren Seite des Aufliegers an der Begrenzungsmauer zum Keller eines Verwaltungsgebäudes hängen geblieben. Dabei sei die Mauer komplett eingerissen worden.