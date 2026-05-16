Saunabrand

Sauna defekt? - Haus nach Kellerbrand unbewohnbar

Im Keller eines Hauses in Tettnang bricht ein Feuer aus. Ursache könnte ein Defekt in der Sauna sein. Das Gebäude ist unbewohnbar, verletzt wurde niemand.

Löste eine defekte Sauna den Kellerbrand aus? (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Löste eine defekte Sauna den Kellerbrand aus? (Symbolbild)

Tettnang (dpa) - Bei einem Feuer im Keller eines Einfamilienhauses in Tettnang (Bodenseekreis) ist ein Schaden von rund 200.000 Euro entstanden. Der Brand brach nach Worten eines Polizeisprechers am Freitagabend im Bereich einer dort befindlichen Sauna aus. Brandursache könnte ein technischer Defekt in der Sauna gewesen sein, wie es weiter hieß. Das Haus sei wegen der starken Rauchentwicklung und der Löscharbeiten derzeit nicht bewohnbar. Angrenzende Gebäude waren kurzzeitig evakuiert worden. Deren Bewohner konnten in der Nacht jedoch wieder in ihrer Wohnungen zurück. Verletzt wurde niemand.

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