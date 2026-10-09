Fußball-Bundesliga

SC Freiburg meldet Rekordumsatz

Nicht nur sportlich verlief die Saison 2025/2026 für den SC Freiburg erfolgreich. Auch wirtschaftlich kann der Club mehr als zufrieden sein.

Der SC Freiburg hat auch wirtschaftlich eine starke Saison hinter sich. (Symbolbild) Foto: Harry Langer/dpa
Der SC Freiburg hat auch wirtschaftlich eine starke Saison hinter sich. (Symbolbild)

Freiburg (dpa/lsw) - Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat in der Saison 2025/2026 einen Rekordumsatz von 212,1 Millionen Euro erzielt. Das teilte der Verein auf der Mitgliederversammlung mit. In der Spielzeit zuvor hatte der Sport-Club noch ohne zusätzliche Europapokal-Einnahmen 162,8 Millionen Euro erlöst. In der Saison 2023/2024 betrug der Umsatz erstmals mehr als 200 Millionen Euro (203,1 Millionen Euro).

«Die Saison 2025/26 war sportlich und wirtschaftlich herausragend. Das Erreichen des Europa-League-Endspiels in Istanbul, der Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals - und die damit verbundenen Einnahmen aus beiden Wettbewerben - sowie hohe Transferüberschüsse haben erheblich dazu beigetragen», sagte Freiburgs Finanzvorstand Oliver Leki. «Hinzu kommt ein stetiges Wachstum in allen anderen Einnahmebereichen. Unsere Einnahmen- und Ausgabenstruktur ist weiterhin komplett intakt», ergänzte Leki.

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