SC Freiburg verlängert Verträge mit seinen Vorständen

Freiburg (dpa/lsw) - Der SC Freiburg setzt langfristig auf seine Vorstände Oliver Leki und Jochen Saier. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, wurden die Verträge vorzeitig bis ins Jahr 2030 verlängert. «Unter der Führung von Oliver Leki und Jochen Saier hat sich unser Verein in den vergangenen Jahren sportlich, wirtschaftlich und organisatorisch außergewöhnlich entwickelt - und ist zugleich seiner Identität treu geblieben», sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Heinrich Breit.

«Mit der Verlängerung der Verträge unserer Vorstände setzen wir ein klares Zeichen für personelle Kontinuität und nachhaltige Entwicklung in unserem Verein. Wir sind überzeugt, dass sie den erfolgreichen Weg auch in Zukunft mit großer Kompetenz und Leidenschaft weiterführen werden», sagte Breit.

Beide gestalten auch in Bundesliga mit

Saier verantwortet weiterhin den gesamten sportlichen Bereich, wozu neben dem Bundesliga-Männer-Team unter anderem auch der Bereich Frauen- und Mädchenfußball sowie das Nachwuchsleistungszentrum zählen. Leki bleibt in den kommenden vier Jahren Vorstand Finanzen, Organisation und Marketing. Er ist damit weiterhin verantwortlich für alle kaufmännischen Bereiche der Breisgauer.

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«Der SC Freiburg durchlebt gerade in vielerlei Hinsicht die erfolgreichste Zeit seiner Vereinsgeschichte. Diese positive Entwicklung wollen wir gemeinsam fortschreiben und den Verein dabei sportlich ambitioniert und wirtschaftlich stabil in die Zukunft führen», sagte Leki. Seit August 2019 gehört er dem Präsidium sowie dem Aufsichtsrat der Bundesliga an und sitzt zudem im Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB).