SC Freiburg und VfB Stuttgart mit Auswärtsspielen
Nach den Erfolgen im DFB-Pokal sind der VfB Stuttgart und der SC Freiburg im Bundesliga-Alltag auswärts gefordert. In der 2. Bundesliga kommt es zu einem Landesduell.
Stuttgart (dpa/lsw) - Der VfB Stuttgart und der SC Freiburg müssen sich in der Fußball-Bundesliga in Auswärtsspielen beweisen. Champions-League-Starter Stuttgart tritt heute (15.30 Uhr/Sky) beim Tabellenvierten Bayer Leverkusen an und will sich am 8. Spieltag mit dem dritten Saisonsieg ins Mittelfeld der Tabelle vorarbeiten. Deutlich besser stehen die Freiburger vor ihrem Auftritt zur gleichen Zeit beim FC Augsburg als Dritter da.
In der 2. Bundesliga kommt es heute Abend (20.30 Uhr/Sky) zum Baden-Württemberg-Duell zwischen dem Karlsruher SC und dem 1. FC Heidenheim. Bei den abstiegsbedrohten Gastgebern fällt Abwehrchef Marcel Franke verletzt aus.