Fußball in Baden-Württemberg

SC Freiburg und VfB Stuttgart mit Auswärtsspielen

Nach den Erfolgen im DFB-Pokal sind der VfB Stuttgart und der SC Freiburg im Bundesliga-Alltag auswärts gefordert. In der 2. Bundesliga kommt es zu einem Landesduell.

Aufmunterung für sein Team: Freiburgs Trainer Julian Schuster. (Archivbild) Foto: Tom Weller/dpa
Aufmunterung für sein Team: Freiburgs Trainer Julian Schuster. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Der VfB Stuttgart und der SC Freiburg müssen sich in der Fußball-Bundesliga in Auswärtsspielen beweisen. Champions-League-Starter Stuttgart tritt heute (15.30 Uhr/Sky) beim Tabellenvierten Bayer Leverkusen an und will sich am 8. Spieltag mit dem dritten Saisonsieg ins Mittelfeld der Tabelle vorarbeiten. Deutlich besser stehen die Freiburger vor ihrem Auftritt zur gleichen Zeit beim FC Augsburg als Dritter da.

In der 2. Bundesliga kommt es heute Abend (20.30 Uhr/Sky) zum Baden-Württemberg-Duell zwischen dem Karlsruher SC und dem 1. FC Heidenheim. Bei den abstiegsbedrohten Gastgebern fällt Abwehrchef Marcel Franke verletzt aus.

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