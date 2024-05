Schauer und Gewitter in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet in Hessen in den nächsten Tagen Schauer und Gewitter. Starkregen werde in Hessen allerdings nur vereinzelt auftreten, sagte der DWD am Dienstag in Offenbach voraus. Im Nordosten bleibt es am Mittwoch heiter und niederschlagsfrei. Im Südwesten könnte allerdings gebietsweise schauerartiger Regen auftreten - vereinzelt auch mit Starkregen. Die Temperaturen liegen zwischen 20 und 26 Grad mit den höchsten Werten im Nordosten. Auch am Donnerstag und Freitag sagt der DWD Schauer, Regen sowie lokale Gewitter mit Starkregen voraus.