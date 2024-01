Scheiben und Türen an geparktem Linienbus eingeschlagen

Griesheim (dpa/lhe) - An einem in Griesheim geparkten Linienbus sind mehrere Scheiben und Türen eingeschlagen worden. Zudem sei der komplette Innenraum mit Feuerlöschpulver eingesprüht worden, teilte die Polizei in Darmstadt am Freitag mit. Es handle sich vermutlich um einen Totalschaden, die Schadenshöhe werde auf über 40.000 Euro geschätzt. Wer den für den Schienenersatzverkehr genutzten Bus am Mittwoch oder Donnerstag beschädigt hatte, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.