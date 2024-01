Unbekannte schlagen Scheiben von 23 Autos ein

Marburg (dpa/lhe) - Bislang unbekannte Täter haben auf dem Gelände eines Autohändlers in Marburg 23 Autos beschädigt. Sie hätten die Front- und Heckscheiben der Fahrzeuge eingeschlagen, teilte die Polizei in Gießen am Montag mit. Der Schaden wird auf über 27.000 Euro geschätzt. Die Polizei hofft auf die Aussagen von Zeugen. Die Täter hätten zwischen Freitagmittag und Samstagmorgen zugeschlagen.