«Scheiße am Schuh»: Rekordhalter Lieberknecht bedient

Darmstadt (dpa) - Auf diese Bestmarke hätte Torsten Lieberknecht wahrscheinlich verzichten können. Mit nun 22 sieglosen Bundesliga-Spielen in Serie hat der Trainer des SV Darmstadt 98 für einen Liga-Rekord gesorgt. Zuvor hatte er sich diesen mit Bernd Hoss geteilt, der 1986/87 mit Blau-Weiß 90 Berlin 21 Ligaspiele lang sieglos blieb. «Ich mag keine Floskeln, aber es ist eben eine: Wenn du auf dem letzten Tabellenplatz stehst und 22 Spiele sieglos bist, dann hast du eben die Scheiße am Schuh», sagte der 50-Jährige am Sonntagabend nach dem 0:1 gegen den SC Freiburg.