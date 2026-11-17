Scheune brennt - Wind treibt Rauch umher
Bei Schramberg brennt eine Scheune. Und das Wetter macht das Feuer weithin bemerkbar.
Schramberg (dpa/lsw) - Im Schramberger Ortsteil Waldmössingen (Kreis Rottweil) ist eine Scheune in Vollbrand geraten. Wegen des starken Windes sei der Rauch auch über den Brandort hinaus wahrnehmbar, sagte ein Polizeisprecher. Wie die Integrierte Leitstelle im Kreis Rottweil mitteilte, komme es zur Geruchsbelästigung. Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht, Anwohner sollen aber Fenster und Türen schließen.
Außer der Scheune ist laut Polizei auch der Dachstuhl eines unbewohnten Nebengebäudes in Brand geraten. Von Verletzten ist nichts bekannt, die Ursache war zunächst unklar.