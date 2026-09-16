Rheinau (Ortenaukreis)

Schiff am Rhein in Brand

Die integrierte Leitstelle warnt vor Rauch. Die Löscharbeiten laufen, die Wasserschutzpolizei ist im Einsatz. Was bis jetzt bekannt ist.

Die Feuerwehr ist bereits vor Ort und hat begonnen, das Feuer auf dem Schiff zu löschen. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Die Feuerwehr ist bereits vor Ort und hat begonnen, das Feuer auf dem Schiff zu löschen. (Symbolbild)

Rheinau (dpa/lsw) - Am Rhein ist ein Schiff in Vollbrand gestanden. Inzwischen brennt laut Feuerwehr nur noch der Innenbereich. Demnach wird das Schiff in einer Werft in Rheinau (Ortenaukreis) von hinten aufgeschnitten, um im Inneren löschen zu können. 

Laut Feuerwehr gibt es keine Verletzten und niemand ist in Gefahr, auch gibt es keine austretenden Schadstoffe. Das Schiff sei für Arbeiten daran an Land gewesen. Die Wasserschutzpolizei ist nach Angaben der Feuerwehr und der integrierten Leitstelle mit einem Löschboot im Einsatz, falls sich das Feuer erneut ausweiten sollte. 

Die integrierte Leitstelle Ortenau warnte vor starkem Rauch. Eine Rauchsäule ist demnach mehrere Kilometer weit zu sehen. Laut Feuerwehr werden die Löscharbeiten noch für unbestimmte Zeit andauern.

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