Wasserschutzpolizei ermittelt

Schiff prallt gegen Schleuse - Millionenschaden

Nach einem Zusammenstoß eines Schiffes an der Heilbronner Schleuse ist der Schaden enorm. Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei stehen noch am Anfang. Der Fall weckt Erinnerungen.

Die Wasserschutzpolizei ermittelt nach dem Aufprall an der Schleuse.(Symbolbild) Foto: Markus Lenhardt/dpa
Die Wasserschutzpolizei ermittelt nach dem Aufprall an der Schleuse.(Symbolbild)

Kehl (dpa/lsw) - Vor fast drei Jahren rammte ein Frachter die Rheinschleuse Iffezheim und zerstörte das Schleusentor komplett. Nun ist an der Heilbronner Schleuse ein Gütermotorschiff mit Tor und Schleusenschutz zusammengestoßen. 

Bei dem Unfall am Sonntagmittag sei ein Schaden von rund einer Million Euro an der Schleusenanlage entstanden, teilte das Polizeipräsidium Einsatz mit. Völlig unklar sei bislang, wie es zu dem Crash auf dem Neckar kommen konnte. «Ob das ein technischer Defekt gewesen ist oder menschliches Versagen muss die Wasserschutzpolizei jetzt klären», sagte ein Sprecher der Polizei. 

Fall erinnert an Iffezheimer Unfall

Die Schleuse wurde nach einer zwischenzeitlichen Sperrung am Mittag wieder geöffnet und in Betrieb genommen, wie das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Neckar mitteilte. 

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Der Fall erinnert an den Iffezheimer Unfall im November 2023: Damals hatte ein Frachter ungebremst die Rheinschleuse Iffezheim gerammt - während die Steuerfrau am Ruder schlief. Das Kehler Amtsgericht als Rheinschifffahrtsgericht verurteilte die Frau und die Eignerfirma zu insgesamt 1,7 Millionen Euro Schadenersatz. In einem parallel laufenden Strafverfahren war die Steuerfrau auch rechtskräftig zu einer Geldstrafe verurteilt worden.

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