Schilder sollen zu mehr Sauberkeit in Frankfurt führen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mit neuen Hinweisschildern will die Stadt Frankfurt für mehr Sauberkeit in der Innenstadt sorgen. Seit Mittwoch hängen insgesamt 19 gelbe Schilder entlang der Haupteinkaufsstraße Zeil, sowie an der Hauptwache, der Konstablerwache und an anderen zentralen Orten der Mainmetropole. «Wir erhoffen uns, einen Stein ins Rollen zu bringen», sagte Stadtdezernentin Stafanie Wüst (FDP). So solle jeder eigenverantwortlich dazu beitragen, dass die Stadt schön, sauber und sicher sei. Denn die Sauberkeit sei für die Bürgerinnen und Bürger immer wieder ein Anliegen und Grund zur Beschwerde.