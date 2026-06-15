Enttäuschung nach Team-WM

Schindler schiebt Frust: Eine Dartscheibe für die Tonne

Der Ärger bei Darts-Profi Martin Schindler ist nach dem Aus bei der Team-Weltmeisterschaft groß. Mit einem Foto auf Instagram sorgt er für Gesprächsstoff.

Martin Schindlers Frust nach dem Viertelfinal-Aus bei der Team-WM war groß. Foto: Hannes P. Albert/dpa
Martin Schindlers Frust nach dem Viertelfinal-Aus bei der Team-WM war groß.

Frankfurt/Main (dpa) - Viel deutlicher hätte Darts-Profi Martin Schindler seinen Frust nach dem Aus im Viertelfinale bei der Team-WM mit nur einem einzigen Foto nicht ausdrücken können. Der 29-Jährige veröffentlichte auf seinem Instagram-Kanal ein Bild von einer Verpackung einer Dartscheibe in einer Mülltonne. Der Ärger über das Dartboard war offensichtlich groß.

Doch was war passiert? Im Viertelfinale gegen die Niederlande war Schindler zusammen mit Ricardo Pietreczko kurz davor, den Rückstand auf 5:7 zu verkürzen. Ein unglücklicher Bouncer - also ein Dart, der aus dem Board auf den Boden prallt - verhinderte die Aufholjagd und damit auch die Chance aufs Weiterkommen. Schindler schimpfte schon auf der Bühne, wie anhand der TV-Bilder zu sehen war.

Deutschland verlor gegen Oranje mit 4:8. Die Niederländer Michael van Gerwen und Gian van Veen mussten sich erst im Finale dem Topfavoriten England um Wunderkind Luke Littler und Luke Humphries mit 5:10 geschlagen geben.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Früherer Weltmeister schimpft: «Die schlechtesten Dartboards»

Schindler war nicht der einzige Spieler, der sich bei der Team-WM in Frankfurt am Main über die Dartscheiben ärgerte. Auch der Schotte Gary Anderson schimpfte über die Boards vom Hersteller Winmau, die bei Veranstaltungen des Weltverbands PDC verwendet werden.

«Das sind die schlechtesten Dartboards überhaupt», sagte der Weltmeister von 2015 und 2016 und fügte hinzu: «Fragen Sie irgendjemanden auf der Tour, der spielt, fragen Sie sogar die PDC, fragen Sie sogar den Hersteller - die werden Ihnen sagen, dass die Boards absolut schlecht sind.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Darts-Profi Schindler wütend auf Kritiker: «Absolut scheiße»
Team-WM

Darts-Profi Schindler wütend auf Kritiker: «Absolut scheiße»

Ricardo Pietreczko durchlebt bislang ein schwieriges Jahr auf der Darts-Bühne. Bei der Team-WM nimmt ihn Martin Schindler in Schutz - und lässt kein gutes Haar an den Kritikern.

12.06.2026

Gladbach schiebt Frust nach Pokal-Aus: «Inakzeptabel»
Zweite Pokal-Runde

Gladbach schiebt Frust nach Pokal-Aus: «Inakzeptabel»

Fast die gesamte Partie in Überzahl und trotzdem das Pokal-Aus: Borussia Mönchengladbach hadert mit der unnötigen Niederlage bei Eintracht Frankfurt.

31.10.2024

European Tour

«Werde weiter weinen»: Schindler deutscher Darts-Primus

Ein Titel in Riesa, dann ganz viele Tränen: Martin Schindler schafft seinen bisher größten Darts-Erfolg. Finalgegner Price legt einen bemerkenswerten Abgang hin.

15.04.2024

Bundesliga

Dortmund schiebt Frust - Brandt: «Das ist Wahnsinn»

Erst das Spiel gedreht und dann doch verloren. Das 2:3 gegen Hoffenheim gefährdet das vorrangige Saisonziel des BVB. Die Champions-League-Qualifikation wird in dieser Form zu einer Nervenprobe.

26.02.2024

Darts-Profi

Schindler verzichtet auf Einlaufmusik von Rammstein

16.06.2023