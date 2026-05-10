Kriminalität

Schlägerei in Gießen – Mann mit Hammer am Kopf verletzt

Nach einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten in Gießen ermittelt die Polizei zu den Hintergründen. Ein Tatverdächtiger ist geflüchtet.

Ein Verdächtiger floh vom Tatort. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Ein Verdächtiger floh vom Tatort. (Symbolbild)

Gießen (dpa/lhe) - Mit einem Hammer ist in Gießen bei einer Schlägerei vor einer Shishabar ein Mann verletzt worden. An der Auseinandersetzung in der Innenstadt seien mehrere Menschen beteiligt gewesen. Wie die Polizei mitteilte, erlitt der 32-Jährige am Samstagabend eine stark blutende Kopfwunde. 

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Die Ermittler gehen den Angaben zufolge derzeit davon aus, dass sich die Beteiligten kennen. Die genauen Beziehungen würden ermittelt, hieß es. Die Polizei sucht Zeugen. 

Ein 35-jähriger Mann, der verdächtigt wird, den Gipshammer eingesetzt zu haben, flüchtete laut Mitteilung vom Tatort. Ein Gipshammer hat zwei Seiten: eine kann als Hammer genutzt werden, die andere wie eine Art Beil.

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