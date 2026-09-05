Grund unklar

Schlägerei mit bis zu 30 Menschen auf Hochzeitsfeier

Bierflaschen fliegen, ein Mann wird verletzt: Eine Hochzeitfeier in Schwenningen eskaliert.

Es sollen bis zu 30 Menschen an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Es sollen bis zu 30 Menschen an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein. (Symbolbild)

Villingen-Schwenningen (dpa/lsw) - Auf einer Hochzeitsfeier in Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) hat es eine Schlägerei mit bis zu 30 beteiligten Menschen gegeben. Unter anderem soll auch mit mehreren Bierflaschen geworfen worden sein, teilte die Polizei mit. Im Verlauf der Auseinandersetzung habe ein Verdächtiger einen 40-Jährigen geschlagen. Dieser kam mit einer Verletzung oberhalb des Auges in ein Krankenhaus. Warum es zu dem Streit gekommen war, ist bislang unklar. Die Beamten ermitteln wegen gefährlicher Körperverletzung

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