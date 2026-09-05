Schlägerei mit bis zu 30 Menschen auf Hochzeitsfeier

Villingen-Schwenningen (dpa/lsw) - Auf einer Hochzeitsfeier in Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) hat es eine Schlägerei mit bis zu 30 beteiligten Menschen gegeben. Unter anderem soll auch mit mehreren Bierflaschen geworfen worden sein, teilte die Polizei mit. Im Verlauf der Auseinandersetzung habe ein Verdächtiger einen 40-Jährigen geschlagen. Dieser kam mit einer Verletzung oberhalb des Auges in ein Krankenhaus. Warum es zu dem Streit gekommen war, ist bislang unklar. Die Beamten ermitteln wegen gefährlicher Körperverletzung