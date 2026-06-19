Ungewöhnlicher Polizeieinsatz

Situation eskaliert beim Ausparken: Unfall mit Schlägerei

Beim Ausparken kommt es erst zum Unfall, dann fliegen plötzlich die Fäuste. Sechs Menschen prügeln sich, die Polizei greift ein.

Mehrere Polizisten mussten die Streithähne trennen. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa
Mehrere Polizisten mussten die Streithähne trennen. (Symbolbild)

Ulm (dpa/lsw) - Aus einem Verkehrsunfall wird eine Schlägerei: Eine 21-Jährige hat beim Ausparken in Ulm einen älteren Mann angefahren und ist darüber mit ihm in Streit geraten. Die Situation eskalierte laut Polizei, als der Verlobte der Frau dazu kam. Dieser sei handgreiflich geworden und habe auf den angefahrenen 59-Jährigen eingeschlagen. 

Dabei habe der Partner kurz darauf noch Verstärkung von weiteren Familienmitgliedern bekommen. Insgesamt sollen am Ende sechs Personen aufeinander eingeschlagen haben, so die Polizei, die mit mehreren Streifenwagen und Einsatzkräften vor Ort gewesen war.

Die Beamten trennten die Streitenden den Angaben zufolge und nahmen sie vorläufig fest. Zwei von ihnen seien leicht verletzt worden, in ein Krankenhaus musste jedoch niemand, wie ein Polizeisprecher erklärte. Worüber sich gestritten wurde und wer wie an der Schlägerei beteiligt war, muss die Polizei jetzt ermitteln.

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