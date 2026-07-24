Schmierereien an AfD-Büro - Polizei sucht Zeugen
Unbekannte hinterlassen beleidigende Graffitis am AfD-Büro in Vöhringen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.
Vöhringen (dpa) - Unbekannte haben das Wahlkreisbüro des schwäbischen AfD-Landtagsabgeordneten Franz Schmid in Vöhringen mit Beleidigungen beschmiert. Wie ein Polizeisprecher berichtete, wurden die Graffitis an der Eingangstür sowie der angrenzenden Hauswand entdeckt. Einen Verdächtigen gebe es bisher nicht.
Die Polizei hofft darauf, dass sich Zeugen melden. Die Schmierereien sollen nach den bisherigen Ermittlungen am Donnerstagmorgen an dem Gebäude in Vöhringen (Landkreis Neu-Ulm) angebracht worden sein.
Schmid sprach von einem «direkten Angriff auf die Demokratie und die freie Mandatsausübung». Er werde sich davon nicht beeindrucken lassen.
Schmid ist einer von zwei AfD-Landtagsabgeordneten, die vom bayerischen Verfassungsschutz beobachtet werden. Zudem wird auch die AfD als Gesamtpartei im Freistaat beobachtet. Eine Unterscheidung zwischen gesichertem Rechtsextremismus und Verdachtsfall - wie auf Bundesebene - gibt es in Bayern dabei nicht.