Schockanruf - ein Dutzend Hinweise nach «Aktenzeichen XY»
Ein 80 Jahre alter Mann wird nach einem Schockanruf von Kriminellen um seine Ersparnisse gebracht. Die Sendung «Aktenzeichen XY» nahm sich des Falles an. Gibt es Hinweise auf die Täter?
Überlingen (dpa) - Nach der Ausstrahlung eines Beitrags über einen folgenreichen Schockanruf in der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY...ungelöst» sind bei der Polizei ein Dutzend Hinweise eingegangen. Es sei aber nichts Konkretes dabei, wie ein Polizeisprecher sagte.
Ein 80 Jahre alter Mann war vergangene Woche in Überlingen (Bodenseekreis) von Kriminellen um sein Erspartes gebracht worden und hatte einem unbekannten Abholer Geld und Schmuck im Wert von rund 220.000 Euro übergeben. Der Anrufer hatte dem gutgläubigen Opfer vorgegaukelt, dass seine Tochter schwer erkrankt sei und eine teure Behandlung brauche.
Eine Videokamera hatte den Unbekannten jedoch erfasst. Seither sucht die Polizei mit den Aufnahmen nach dem mit einer Daunenjacke, Mütze und einer auffälligen Hose mit Tarnmuster bekleideten Verdächtigen.