Schockanrufer erbeuten mehrere hunderttausend Euro

Stuttgart (dpa/lsw) - Telefontrickbetrüger haben bei zwei Seniorinnen in Stuttgart Geld, Schmuck und Gold im Wert von mehreren hunderttausend Euro erbeutet. Die Täter sollen den Frauen am Dienstag am Telefon vorgegaukelt haben, ihre Töchter hätten tödliche Verkehrsunfälle verursacht und müssten nun eine Kaution zahlen, teilte die Polizei mit.

In einem Fall erbeuteten die Täter Bargeld und Gold im Wert von mehreren hunderttausend Euro. Eine weitere Seniorin übergab Schmuck und Münzen im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Immer wieder bringen Betrüger ihre meist älteren Opfer mit sogenannten Schockanrufen dazu, Bargeld und Wertsachen an unbekannte Abholer zu übergeben. Die Polizei rät, sich am Telefon nicht unter Druck setzen zu lassen und niemals Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte auszuhändigen.