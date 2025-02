Scholz: Menschenhass keinen Raum geben

Berlin/Hanau (dpa) - Vor dem fünften Jahrestag des rassistischen Anschlags in Hanau hat Bundeskanzler Olaf Scholz Rassismus und Menschenhass verurteilt und zum Gedenken an die Opfer aufgerufen. «Die Opfer von Hanau hinterlassen eine schmerzhafte Lücke. Diese Lücke wird bleiben. Doch wir können an sie erinnern», sagte der SPD-Politiker in einem auf der Plattform X veröffentlichten Video.