Schon 380 freiwillige Helfer für Landesgartenschau

Nidda/Gedern/Büdingen (dpa/lhe) - Ehrenamtliches Engagement wird bei der Landesgartenschau Oberhessen im kommenden Jahr großgeschrieben: Bislang hätten sich 380 Menschen gemeldet, die sich auf unterschiedliche Weise einbringen wollten, teilte eine Sprecherin auf Anfrage mit. In dieser Woche habe sich etwa bei der Gestaltung des naturnahen «PikoPark» im Gederner Schlosspark erleben lassen, wie groß die Bereitschaft zum Mitmachen sei.

Auf rund 1.000 Quadratmetern entsteht der «Park im Park», dessen Konzept bereits im November 2025 gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern entwickelt wurde. Bis zu 50 Freiwillige, darunter auch Kinder und Jugendliche der Freiwilligen Feuerwehr Gedern, hätten sich in dieser Woche an den Arbeiten beteiligt.

Die Helfer kämen nicht nur aus Gedern und Umgebung – auch Blühbotschafter aus dem Main-Kinzig-Kreis und Helfer aus Frankfurt seien dabei. Das Spektrum reiche von Hobby- bis zu Landschaftsgärtnern. In dem kleinen Park legen sie Beete an, pflanzen Hecken und Gehölze, errichten Trockenmauern und schaffen Biotopelemente aus Totholz, Natursteinen und Sand. Gesucht würden noch Menschen, die den PikoPark, der nach der Landesgartenschau (22. April bis 3. Oktober 2027) erhalten bleiben soll, im Anschluss weiter betreuen.

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Zahlreiche Ehrenamtliche helfen auch bei anderen Projekten und Aktivitäten rund um die Landesgartenschau Oberhessen, an der sich neben den drei Hauptorten Nidda-Bad Salzhausen, Gedern und Büdingen noch acht weitere Kommunen beteiligen. So beginnen 70 angehende Gästeführerinnen und -führer demnächst ihre Ausbildung und damit mehr, als sich die Veranstalter ursprünglich erhofft hatten. In 80 Unterrichtseinheiten werden ihnen unter anderem Kenntnisse über die Landesgartenschau, die Region und ihre Geschichte vermittelt.