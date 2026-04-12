Schreckschüsse bei Hochzeitskorso - Polizei schreitet ein
Nach Hinweisen von Zeugen kontrolliert die Frankfurter Polizei einen Hochzeitskorso und entdeckt Pyrotechnik sowie eine Schreckschusswaffe. Die Autokolonne der Feiernden wird aufgelöst.
Frankfurt (dpa/lhe) - Nach mutmaßlichen Schüssen aus einer Schreckschusswaffe in die Luft hat die Polizei in Frankfurt einen Hochzeitskorso aufgelöst. Die Autokolonne habe eine Straße im Stadtteil Preungesheim am Samstagnachmittag komplett blockiert, teilte das Polizeipräsidium am Sonntag mit.
Mehrere Zeugen hätten gemeldet, dass von dem Hochzeitskorso «Knallgeräusche» ausgingen. Bei einer Kontrolle fanden Beamten Pyrotechnik und eine Schreckschusswaffe bei den Feiernden, wie die Polizei weiter mitteilte. Zudem seien in der Nähe des Autokorsos Platzpatronenhülsen entdeckt worden.