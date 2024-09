Schriftzug der Staatsanwaltschaft bekommt neuen Platz

Frankfurt/ Main (dpa/lhe) - Der Schriftzug «Die Würde des Menschen ist unantastbar» wird ab November in der Frankfurter Paulskirche ausgestellt. «Wir werden diesen Schriftzug, der sinnbildlich für unsere Werte, unsere Demokratie und unseren Rechtsstaat steht, im Sinne von Fritz Bauer in die Gesellschaft tragen», sagte Justizminister Christian Heinz (CDU).«Es freut mich daher sehr, dass es gemeinsam mit der Stadt Frankfurt gelungen ist, den Schriftzug dort auszustellen, wo das Herz unserer Demokratie in Deutschland schlägt, nämlich in der Frankfurter Paulskirche.»