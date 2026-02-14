Winterspiele

Schüler aus Konstanz für Thailand am OIympia-Start: «Mega»

Nicht nur vier Schweizer und drei Deutsche sind beim Olympia-Riesenslalom am Start. Auch ein Teenager vom Bodensee fährt in Bormio die Piste runter - er tritt für Thailand an.

In Konstanz auf der Schule, für Thailand im olympischen Riesenslalom: Fabian Wiest. Foto: John Locher/AP/dpa
In Konstanz auf der Schule, für Thailand im olympischen Riesenslalom: Fabian Wiest.

Bormio (dpa) - Die deutschen und Schweizer Skirennfahrer waren schon längst aus dem Zielraum von Bormio verschwunden, als Fabio Wiest seine Olympia-Premiere feierte. Der 17 Jahre alte Schüler aus Konstanz trat bei den Winterspielen im Riesenslalom für Thailand an, die Heimat seiner Mutter und auch sein Geburtsland. «Das war ein mega Erlebnis, mit den ganzen Großen dabei zu sein, auf diesem Hang zu fahren», schwärmte Wiest danach.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Dass er schon nach dem ersten Durchgang fast 15 Sekunden Rückstand hatte und am Ende als 60. gut 25 Sekunden langsamer war als Sieger Lucas Pinheiro Braathen, das spielte an diesem Tag für Wiest eine untergeordnete Rolle.

Foto mit Idol McGrath

Viel mehr bedeutete ihm, unter anderem mit Atle Lie McGrath im selben Rennen gestartet zu sein. Der Norweger ist sein Idol. Bei der Eröffnungsfeier in Livigno bekam Wiest sogar ein Foto mit McGrath, dem derzeit besten Slalomfahrer. «Megasympathisch, richtig cool», fand Wiest.

Er lebt in Scherzingen in der Schweiz, geht aber hinter der Grenze in Konstanz zur Schule. Die Leidenschaft ist Skifahren. Bislang tritt er nur bei unterklassigen Rennen an, Ende November 2025 debütierte er im Europacup. Der Weltcup ist da noch sehr weit weg. Die Erlebnisse bei diesen Spielen in Mailand und Cortina haben in ihm aber das Feuer weiter angefacht. «Ich will auf jeden Fall besser werden und dann vielleicht in vier Jahren nochmal antreten», kündigte er an. Die nächsten Winterspiele 2030 steigen in den französischen Alpen.

Viel Unterstützung aus Thailand

Der Jugendliche erzählte, dass seine Mutter ihn nach Bormio begleitete. Das thailändische Alpin-Team bei diesen Spielen besteht aus ihm, einem Trainer und zwei Betreuern. Der Verband des südostasiatischen Landes unterstütze ihn sehr, sagte er, unter anderem mit Trainingslagern oder der Bezahlung des Coaches. Der Papa kam nicht zu Olympia, er begleitet den jüngeren Bruder derzeit zu Nachwuchsrennen; der Vater hatte ihn zum Skifahren gebracht.

Am Montag steht für Fabian Wiest bei Olympia dann noch der Slalom an. «Das ist meine stärkere Disziplin», verriet der 17-Jährige.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Gold für Brasilien: Ski-Showman Pinheiro Braathen brilliert
Olympische Winterspiele

Gold für Brasilien: Ski-Showman Pinheiro Braathen brilliert

Lucas Pinheiro Braathen schreibt im Riesenslalom von Bormio Geschichte. Der 25-Jährige ist eine der schillerndsten Figuren der alpinen Ski-Welt - sowohl auf als auch neben der Piste.

vor 34 Minuten

Große Abfahrtsshow bei Olympia: Schweiz und Italien jubeln
Winterspiele

Große Abfahrtsshow bei Olympia: Schweiz und Italien jubeln

Die erste Medaillenentscheidung bei den Winterspielen fällt auf der Abfahrtspiste von Bormio. Zwei Lokalmatadoren freuen sich über eine Medaille - doch den Sieg holt ein Schweizer.

07.02.2026

Kitzbühel-Wahnsinn: Vogts Olympia-Chaos und Straßers Podest
Ski-Weltcup in Kitzbühel

Kitzbühel-Wahnsinn: Vogts Olympia-Chaos und Straßers Podest

In Kitzbühel geht es für die deutschen Ski-Asse emotional auf und ab. Einem kleinen Abfahrts-Coup folgt ein sportpolitisches Tohuwabohu. Es gibt ein Happy End - dank Slalomfahrer Straßer und des DOSB.

25.01.2026

Zwei Alpin-Nachrücker: Deutsches Olympia-Team komplett
Winterspiele in Norditalien

Zwei Alpin-Nachrücker: Deutsches Olympia-Team komplett

Deutschlands Olympia-Team ist mit 188 Athletinnen und Athleten komplett. Dank einer Nachzügler-Regelung dürfen die alpinen Skirennfahrer fünf Männer nach Bormio schicken. Einer hat dabei großes Glück.

21.01.2026

Knöchelverletzung: Skirennfahrer Schmid bangt um Olympia
Ski alpin

Knöchelverletzung: Skirennfahrer Schmid bangt um Olympia

In wenigen Wochen steht Olympia in Norditalien an; die deutschen Athleten kleiden sich derzeit mit den offiziellen Klamotten ein. Ski-Ass Schmid kommt an Krücken zum Termin - er hat sich verletzt.

19.01.2026