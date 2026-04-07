Kriminalität

Schüsse auf Café in Gießen

Auf ein Café in Gießen werden Schüsse abgefeuert. Von wem und warum ist jedoch völlig unklar. Zeugen beobachten zwei Männer, die vom Tatort fliehen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bisher erfolglos. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bisher erfolglos. (Symbolbild)

Gießen (dpa/lhe) - Mehrere Schüsse auf ein Café in Gießen haben am Montagabend bislang unbekannte Täter abgegeben. Zwei Scheiben des Cafés und ein geparktes Auto seien beschädigt worden, teilte die Polizei mit. Zeugen beobachteten demnach zwei Männer, die vom Café davonrannten. Die Polizei fahndete nach den Verdächtigen, jedoch bislang erfolglos.

Zum Tatzeitpunkt waren laut der Mitteilung mehrere Menschen in der Nähe des Cafés. Sie wurden nicht verletzt. Hintergründe und Motiv der Tat sind noch unklar und Teil der Ermittlungen, die von Kriminalpolizei, Staatsanwaltschaft und LKA gemeinsam geführt werden. Die Ermittler suchen Zeugen und weitere Hinweise.

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