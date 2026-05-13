Fahndung

Schüsse aus fahrendem Auto - Polizei erwischt Trio

Aufregung auf einem Supermarktparkplatz in Waldshut-Tiengen: Kunden nehmen Schüsse wahr. Die Polizei fahndet nach den Schützen - und wird in einem Imbiss fündig.

In Waldshut-Tiengen sind mutmaßlich Schüsse aus einem Auto gefallen. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
In Waldshut-Tiengen sind mutmaßlich Schüsse aus einem Auto gefallen. (Symbolbild)

Waldshut-Tiengen (dpa/lsw) - Schüsse aus einem fahrenden Auto haben einen Polizeieinsatz in Waldshut-Tiengen ausgelöst. Bei einer Fahndung hätten Bundespolizisten den gesuchten Wagen am Montag vor einem Schnellimbiss gefunden, wie die Polizei mitteilte. Die drei Insassen im Alter von 18 und 19 Jahren seien in dem Restaurant angetroffen worden.

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Die Beamten fanden zwei Schreckschusswaffen samt Munition bei ihnen. Die Verdächtigen wurden wegen mehrerer Verstöße gegen das Waffengesetz angezeigt und wieder auf freien Fuß entlassen. Mehrere Menschen auf einem Supermarktparkplatz hatten zuvor Schüsse aus einem vorbeifahrenden Auto wahrgenommen und die Polizei informiert.

Um eine Schreckschusswaffe zu führen, braucht es einen kleinen Waffenschein. Um damit zu schießen - beispielsweise als Startsignal bei Sportveranstaltungen - ist zusätzlich eine Schießerlaubnis nötig. Die Ermittler prüfen nun, ob bei den Verdächtigen beides vorlag.

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