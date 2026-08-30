Schüsse bei Rave-Event: Spuren von mindestens zwei Waffen

Aarau (dpa) - Spuren von zwei unterschiedlichen Waffentypen sind laut Polizei nach den Schüssen am Rande einer Rave-Veranstaltung in der Schweiz gefunden worden. «Am Tatort stellten die Einsatzkräfte Projektile und Munitionsspuren von zwei verschiedenen Kalibern sicher», sagte Einsatzleiter Matthias Schildknecht am Abend auf einer Pressekonferenz.

Zum einen handele es sich um Neun-Millimeter-Munition, wie sie typischerweise in Pistolen oder Maschinenpistolen verwendet werde. Zudem seien über ein Dutzend Hülsen gesichert worden, wie sei bei Langwaffen - beispielsweise Sturmgewehren - eingesetzt würden. Schildknecht betonte: «Zum jetzigen Zeitpunkt können wir keine abschließenden und weiteren Angaben zur Täterschaft machen.»