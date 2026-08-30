Großeinsatz in der Schweiz

Schüsse bei Rave-Event: Spuren von mindestens zwei Waffen

Die Polizei findet nach Schüssen bei einer Rave-Veranstaltung Spuren von mindestens zwei verschiedenen Waffentypen. Welche Details bislang bekannt sind.

Die Polizei hat Projektile und Munitionsspuren mehrerer Waffentypen gefunden. Foto: Michael Buholzer/KEYSTONE/dpa
Die Polizei hat Projektile und Munitionsspuren mehrerer Waffentypen gefunden.

Aarau (dpa) - Spuren von zwei unterschiedlichen Waffentypen sind laut Polizei nach den Schüssen am Rande einer Rave-Veranstaltung in der Schweiz gefunden worden. «Am Tatort stellten die Einsatzkräfte Projektile und Munitionsspuren von zwei verschiedenen Kalibern sicher», sagte Einsatzleiter Matthias Schildknecht am Abend auf einer Pressekonferenz. 

Zum einen handele es sich um Neun-Millimeter-Munition, wie sie typischerweise in Pistolen oder Maschinenpistolen verwendet werde. Zudem seien über ein Dutzend Hülsen gesichert worden, wie sei bei Langwaffen - beispielsweise Sturmgewehren - eingesetzt würden. Schildknecht betonte: «Zum jetzigen Zeitpunkt können wir keine abschließenden und weiteren Angaben zur Täterschaft machen.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
43-jähriger Schweizer nach Schüssen bei Rave festgenommen
Eine Tote, fünf Verletzte

43-jähriger Schweizer nach Schüssen bei Rave festgenommen

Nach den Schüssen bei einem Techno-Rave im Kanton Aargau fasst die Polizei einen 43 Jahre alten Verdächtigen. Was bislang bekannt ist.

31.08.2026

Tätersuche läuft nach Schüssen bei Rave in der Schweiz
Großeinsatz in der Schweiz

Tätersuche läuft nach Schüssen bei Rave in der Schweiz

Am Ende eines Technofestivals in der Schweiz fallen mehrere Schüsse. Eine junge Italienerin stirbt, unter den fünf Verletzten ist auch eine Deutsche. Der oder die Täter sind weiter flüchtig.

31.08.2026

Nach Schüssen bei Rave-Event: Täter noch nicht identifiziert
Großeinsatz in der Schweiz

Nach Schüssen bei Rave-Event: Täter noch nicht identifiziert

Bei einem Treffen von Techno-Fans fielen zahlreiche Schüsse, eine junge Raverin ist tot. Auch am Abend danach sind die Hintergründe noch unklar. Die Polizei hat drei Hypothesen.

30.08.2026

Was wir über die Schüsse bei dem Rave in der Schweiz wissen
Großeinsatz der Polizei

Was wir über die Schüsse bei dem Rave in der Schweiz wissen

Mehrere Schüsse fallen im schweizerischen Aarau. Besucher eines Rave-Festivals sind laut Polizei die Opfer. Der Schock ist groß und viele Fragen sind noch offen.

30.08.2026

Nach Schüssen bei Rave in der Schweiz: Verletzte in Klinik
Großeinsatz in der Schweiz

Nach Schüssen bei Rave in der Schweiz: Verletzte in Klinik

Nach den Schüssen bei einer Rave-Veranstaltung sind fünf Verletzte weiterhin im Krankenhaus. Wurden sie schon befragt?

30.08.2026