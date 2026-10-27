Schüsse in Schöneberg: Vierte Festnahme in Darmstadt
Vor mehr als einem halben Jahr fielen nachts mehrere Schüsse in Schöneberg. Nur wenige Tage später folgten drei Festnahmen - in Hessen. Nun wurde die Polizei erneut aktiv.
Berlin/Darmstadt (dpa/lhe) - Rund sieben Monate nach Schüssen auf einen 38 Jahre alten Mann in Berlin-Schöneberg hat die Polizei einen vierten Beschuldigten im hessischen Darmstadt festgenommen. Der 20-Jährige sei beim Zugriff vor vier Tagen zusammen mit drei weiteren Personen in einem Auto gewesen, teilte Polizei und Staatsanwaltschaft in Berlin mit. Er habe versucht, zu Fuß zu fliehen und dabei eine scharfe Schusswaffe weggeworfen.
Bei späteren Durchsuchungen fanden die Beamten den Angaben zufolge noch eine scharfe Schusswaffe. Die drei weiteren Insassen des Autos seien zunächst in Polizeigewahrsam genommen, dann aber wieder auf freien Fuß gesetzt worden.
Der 38-Jährige war im März in Schöneberg angeschossen und im Unterkörper verletzt worden. In Darmstadt nahm die Polizei wenige Tage später drei Männer fest, die für den Schusswaffenangriff verantwortlich sein sollen. Dabei handelte es sich um drei 19, 20 und 21 Jahre alte Männer, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Gegen sie wurde wie nun gegen den jüngst Festgenommenen Haftbefehl erlassen.