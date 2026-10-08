Schüsse in Tuttlingen - Lage unklar
Ein größerer Einsatz beschäftigt Tuttlingen: Polizisten haben von ihren Schusswaffen Gebrauch gemacht. Was ist bekannt?
Tuttlingen (dpa/lsw) - Am Rathaus in Tuttlingen ist es zu einem Schusswaffengebrauch durch die Polizei gekommen. Mindestens ein Mensch sei getroffen worden, wie ein Polizeisprecher sagte. Wie schwer die Person verletzt wurde, blieb zunächst unklar. Auch zur Art des Einsatzes am Mittag und zum Ablauf gibt es bislang keine weiteren Informationen.
Der Ort des Geschehens ist weiträumig abgesperrt worden. Die Polizei bittet den Bereich um das Rathaus zu meiden. Es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung, so die Polizei weiter.