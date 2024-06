Schützen für extremistische Waffenträger sensibilisieren

Offenbach (dpa/lhe) - Mit einer Schulungsreihe sollen Sportschützen darin trainiert werden, extremistische Waffenträger frühzeitig zu erkennen. «Wir wollen verhindern, dass der Schützensport von Verfassungsfeinden missbraucht wird», sagte Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU) am Dienstag bei der Auftaktveranstaltung in Offenbach laut Mitteilung des Polizeipräsidiums Südosthessen. Daher sei der enge Austausch zwischen dem Hessischen Schützenverband, den Vereinen und der Polizei so wichtig. «Waffen dürfen nicht in die Hände von Extremisten geraten», sagte er.