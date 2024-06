Schuh am Gaspedal verklemmt: Hoher Schaden an Waschanlage

Wiesbaden (dpa) - In einer Waschanlage hat sich ein Autofahrer nach eigenen Angaben mit einem Schuh am Gaspedal verklemmt und dadurch einen Schaden im sechsstelligen Bereich angerichtet. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, stieß das Auto am Montag seitlich gegen mehrere Geräte, beschädigte ihre Elektronik und durchbrach schließlich ein Rolltor am Ende der Anlage. Der Fahrer gab laut Polizei an, dass er wegen des verklemmten Schuhs nicht bremsen konnte. Er sei unverletzt geblieben. Sein Auto kam demnach erst an einer Parkplatzschranke zum Stehen. An dem Fahrzeug entstand laut Mitteilung ein Totalschaden. Die Waschanlage in Wiesbaden war danach nicht mehr betriebsbereit.