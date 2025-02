Schulbrände - Landkreis vermutet TikTok-Challenge

Hechingen (dpa/lsw) - Mehrere Brände in Toiletten des Berufsschulzentrums in Hechingen lassen nach offiziellen Angaben vermuten, dass eine sogenannte TikTok-Challenge dahintersteckt. Bei einer solchen «Challenge» (engl. für Herausforderung) aus dem sozialen Netzwerk will man besonders viele Likes von Followern erhalten. Die Teilnehmenden drehen dabei Videos, die Aufsehen erregen sollen.